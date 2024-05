Slow Food presenta “Birra d’Italia“

La possibilità d’incontrare il Gotha del settore brassicolo italiano; l’occasione per fare il punto sulla nostra filiera in materia di produzione e somministrazione di birra; e la chance di organizzare degustazioni guidate dei prodotti migliori dei birrifici artigianali che si sono guadagnati la mitica “Chiocciola“, che ormai da anni identifica e stabilisce un’aggiornata gerarchia in termini di qualità ed eccellenza. Tra oggi e domani non mancheranno certo gli spunti per familiarizzare con Ipa e Pils, con luppolate e blanche, a Brescia, scelta da Slow Food per presentare “Birra d’Italia 2025“ (edita ogni due anni) e anche per chiamare a raccolta mastri birrai, esperti e appassionati coinvolgendoli in workshop, incontri, laboratori e degustazioni mirate nei locali e pub più iconici.

Gran debutto oggi alle 11 all’Auditorium San Barnaba di corso Magenta per la presentazione della nona edizione di questa Guida curata da Eugenio Signoroni e Luca Giaccone e per l’assegnazione dei riconoscimenti più significativi a livello nazionale. A seguire, due appuntamenti imperdibili al Centro MO.CA di via Moretto: alle 16, workshop sul mondo dei fermenti e alle 19 incontro sulle forti prospettive del Turismo birrario. Senza dimenticare che tra le 12 e le 24 sarà anche possibile assaggiare tutte le birre più rappresentative dei birrifici premiati dalla guida (assieme ai sidri dei produttori premiati sempre da Slow Food) al BirraLab di via Trento 77, alla Birreria La Pulce di via Tartaglia 51, a Spine in Contrada del Carmine 11a/b e alla Taverna di Paola di via Milano 8.

Due appuntamenti anche domani alle 11 e alle 16 sempre al MO.CA con Eugenio Signoroni. Alle 15 e 17 nei locali già citati quattro Laboratori del Gusto dove abbinare le migliori birre e i migliori sidri del Belpaese ai prodotti tipici del Mercato della Terra di Padernello.

Paolo Galliani