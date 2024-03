Silvia Longatti muore a Kabul: la 38enne lavorava per Emergency. Dolore e sgomento in Valchiavenna

Prata Camportaccio (Sondrio), 10 marzo 2024 – Valchiavenna in lutto per la tragica e improvvisa morte in Afghanistan, a Kabul, di Silvia Longatti, 38 anni, cooperatrice internazionale impiegata nella ONG Emergency: una tra le pochissime rimaste e attualmente attive nel paese di nuovo in mano ai Talebani. La notizia è arrivata, ufficialmente, nel tardo pomeriggio tramite la pagina Instragram dell’organizzazione fondata da Gino Strada, per cui Silvia, originaria di San Cassiano di Prata Camportaccio, in provincia di Sondrio, lavorava da anni. Silvia è deceduta per cause naturali e improvvisamente.

“La morte improvvisa di Silvia ci ha lasciati sconvolti – si legge sulla pagina ufficiale di Emergency - Silvia era con noi da molti anni. Era stimata come collega ed era amata come persona sempre disponibile e attenta a chi aveva intorno”. Tra i primi a sapere quanto accaduto a Silvia, che in Valchiavenna era conosciuta e stimatissima, il sindaco del suo paese: Davide Tarabini. “Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi amici, ai colleghi che hanno condiviso con lei il suo tempo. Il nostro pensiero è costantemente con loro- ha detto il primo cittadino - Apprendiamo sgomenti di questa tragica notizia della scomparsa della nostra Silvia. Silvia era una ragazza solare, sempre sorridente”. Era una “grant manager”, impiegata nel settore amministrativo. Ha avuto molteplici esperienze con Emergency, tra cui in Sudan e Uganda.