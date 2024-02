Il flash mob contro le guerre. L’appello "Cessate il fuoco" dei volontari di Emergency

È tornata la mobilitazione della città di Saronno contro le guerre, da quella in Ucraina a quella nella striscia di Gaza. Ieri mattina gli attivisti di Emergency sono scesi in piazza per chiedere la pace.

In piazza Volontari del Sangue, dalle 10.30 alle 12.30, si è tenuto il presidio per sensibilizzare sulla necessità di un cessate il fuoco in Palestina e Ucraina.

I volontari presenti, e anche qualche passante, si sono allineati con una serie di cartelli, in modo da formare, su tre linee, la scritta “Cessate il fuoco“.

"La nostra iniziativa – spiega Emergency Saronno – chiede un Cessate il fuoco. È un monito rivolto a tutte le guerre, non soltanto in Ucraina, di cui ricorre oggi il secondo anniversario dall’inizio dell’invasione, ed in Palestina, ma anche ad esempio in Sudan, e più in generale in tutte le zone di guerra nel mondo. Chi ha organizzato l’iniziativa è Europe For Peace, di cui Emergency fa parte, ed “Assisi pace giusta“, un gruppo che organizza queste iniziative e queste giornate per ricordare tutte le guerre. Questa mobilitazione ci vede fare un semplice sit-in con i cartelli per cercare di diffondere questo messaggio di pace nella comunità".

Prima di disperdersi i manifestanti hanno cantato tutti insieme Bella ciao. Non è la prima volta che a Saronno si chiede con un flash mob il cessate il fuoco. Poco meno di un mese fa l’iniziativa di “Donne in cammino“ con tre gruppi che in piazza Libertà hanno composto con cartelli lo stesso slogan ma in assoluto silenzio.

Sara Giudici