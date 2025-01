“Sicuri in montagna“, una giornata dedicata alla prevenzione

Domenica torna l’appuntamento con la sicurezza in montagna organizzato da Soccorso alpino e speleologico e dal Cai. La giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale giunge alla 25esima edizione e cambia nome: non più "Sicuri con la neve", ma "Sicuri in montagna d’inverno", per evidenziare la maggiore complessità e variabilità degli incidenti conseguenza dei cambiamenti ambientali invernali e dell’aumento delle attività praticate.

I più di 30 località alpine e appenniniche di 14 regioni, gli esperti del Soccorso alpino e del Cai, oltre alla prevenzione dei pericoli rappresentati dalle valanghe, dedicheranno una crescente attenzione ad altre criticità: la difficoltà di valutazione delle condizioni della montagna in veste invernale, l’ipotermia, le scivolate su neve e ghiaccio e gli incidenti sulle cascate di ghiaccio.

In Lombardia gli appuntamenti si svolgeranno in provincia di Sondrio, Bergamo e Pavia. Ad Aprica in località Magnolta, a Pescegallo a Gerola Alta e all’Alpe Motta a Campodolcino sono previste prove di autosoccorso dalle 9 alle 14, in località Montespluga sono previste prove di ricerca.

A Pian del Poggio a Santa Margherita Staffora (Pv) alle 9.30 è prevista una breve conferenza, che sarà seguita da una escursione e da dimostrazioni. Appuntamenti anche a San Simone (Bg) sopra il rifugio Camoscio e a Spiazzi di Gromo.

Mi.Pra.