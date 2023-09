Sicurezza sul lavoro. Una targa al sindaco

Il Comune di Sondrio a fianco di Anmil per promuovere la sicurezza sul lavoro. Nell’anno dell’80° anniversario dell’associazione e in vista della 73ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro dell’8 ottobre, una delegazione dell’Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) provinciale guidata da Angelo Piovanelli ha incontrato il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, l’assessore ai Servizi sociali Maurizio Piasini. Un momento di confronto sui temi legati alla sicurezza sul lavoro, durante il quale Piovanelli e Andrea Bordin hanno consegnato al sindaco, responsabile della salute dei cittadini, una targa quale riconoscimento per la collaborazione che l’amministrazione comunale ha sempre garantito all’Anmil. I numeri che caratterizzano la provincia sono piccoli ma l’incidenza sul totale della popolazione non è da sottovalutare: tra il 2021 e il 2022, gli infortuni, al netto dei casi Covid, sono aumentati del 17,3%, contro una media regionale del 14,2%. Tra gennaio e luglio 2023 si sono verificati tre incidenti mortali, contro i due dello stesso periodo nel 2022. F.D.E.