Si lavorerà fino a dicembre 2025: "L’ambiente va tutelato"

Il progetto Climate Change fa parte del bando di Regione Lombardia Bioclima e ha uno stampo prettamente ambientale perché da un lato mira a migliorare e facilitare la gestione forestale dei terreni pubblici dentro la Riserva, dall’altro indaga, tutela e valorizza la biodiversità degli ecosistemi, in particolare habitat e specie di interesse europeo. Il progetto durerà fino a dicembre 2025, anche se buona parte delle azioni saranno realizzate nel corso dei prossimi mesi. "Gli interventi riportano l’attenzione sui boschi della Val Masino e della Val di Mello – dice Pietro Taeggi, sindaco di Val Masino -, contribuendo alla conservazione del patrimonio naturale, importantissimo per la comunità locale ed i visitatori che frequentano questi luoghi". Vista la stagione invernale si è deciso di iniziare con le azioni programmate a bassa quota al di fuori della Riserva. In particolare sono partite le azioni di miglioramento forestale nella zona di Cataeggio e i lavori preliminari per il ripristino delle foreste danneggiate da processionaria del pino nel Comune di Mello. F.D’E.