Settimana di studio per sessanta coristi

Una settimana di studio per coristi e direttori di coro. Prenderà il via il 28 agosto a Piuro e vedrà fino al 3 settembre coristi e direttori da tutt’Italia. Sotto la direzione di Lorenzo Donati, direttore artistico, arriveranno oltre 30 direttori di coro, 60 coristi e ovviamente tutto il pubblico interessato alle masterclass. L’accademia corale italiana nasce all’interno del progetto nazionale “Voci d’Italia“, nato per sostenere e far crescere le potenzialità migliori dell’Italia che… canta. Ospiti d’eccezione Marco Antonio De Paz, uno dei direttori di coro più creativi nato a Luanco e che ha studiato violino e direzione d’orchestra al Centro di musica basca "Musikene". Elena Rosso, diplomata in pianoforte e musica da camera, e insegnante di pianoforte e coro alla Scuola Municipale di Musica di Carreño e Ivo Antognini, nato a Locarno (Svizzera) e diplomato in pianoforte a Lucerna sotto la guida di Nora Doallo. Ogni giorno all’oratorio di Borgonuovo i seminari, le masterclass e tutto il necessario per poter conoscere e approfondire le tecniche, i repertori e le nuove aspirazioni della coralità europea. Sarà possibile assistere ai concerti che i cori offriranno al pubblico. Ulteriori info su: www.infopiuro.it www.infopiuro.it, www.valchiavennaeventi.com, www.accademiacoraleitaliana.it F.D.E.