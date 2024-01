Servizio civile per under 29. In prima fila c’è il “Mosaico”

Supporto al Gruppo volontario guardie ecologiche, educazione ambientale e di monitoraggio. E ancora, attività in ufficio, per la promozione turistica e culturale. Sono solo alcune delle esperienze di Servizio civile che saranno concretizzate dalla Comunità montana Valtellina di Morbegno, grazie ai progetti di Associazione Mosaico. Due le posizioni a cui i giovani, dai 18 ai 29 anni non compiuti, potranno candidarsi, per dedicare un anno alla società e alla propria crescita personale e professionale.

"I progetti predisposti da associazione Mosaico mirano a un duplice obiettivo - ha spiegato Claudio Di Blasi, presidente di associazione Mosaico -: da un lato lo sviluppo dei territori attraverso il supporto alle attività dei singoli enti a noi associati, dall’altro la crescita e la formazione dei giovani impegnati per un anno nel servizio civile universale". Il presidente ha evidenziato l’importanza di questa esperienza e della formazione offerta ai ragazzi. "Riteniamo fondamentale, per il futuro del Paese, dare ai giovani le migliori opportunità per crearsi un bagaglio di esperienze che gli saranno utili quando entreranno nel mondo del lavoro". E spesso questo ingresso è facilitato proprio dall’aver svolto il servizio civile. "Durante, o al termine di questo percorso – ha ricordato Di Blasi, riferendosi al Rapporto sul ritorno occupazionale 2023 – oltre il 76% dei ragazzi ha ricevuto una proposta di lavoro". Talvolta, è lo stesso ente dove hanno prestato servizio che cerca di "trattenere" il giovane con un’offerta occupazionale, altre volte il contratto viene proposto da realtà esterne, e questo "conferma il crescente interesse del mondo del lavoro per chi ha svolto il Servizio civile". I giovani possono presentare la propria candidatura entro il 15 febbraio 2024. (Tutte le informazioni su https://mosaico.org/partecipare/servizio-civile- universale/bandi-aperti). F.D’E.