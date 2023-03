Serata del Cai sul Claudio della Grigna

Chi non ha incontrato almeno una volta “il Claudio della Grigna“ durante una delle sue seimila salite sul Grignone? Chi non ha avuto la fortuna, può “conoscerlo“ nella serata organizzata dai soci del Cai di Milano a un anno dalla sua scomparsa, avvenuta a pochi giorni dal suo 70° compleanno, proprio sulla montagna. L’appuntamento è per martedì 28, in sede del Cai di Milano (via Duccio di Boninsegna 2123) con Flavio Ronzoni, curatore del libro Il Claudio della Grigna; Alex Torricini, gestore rifugio Brioschi; Roberto Monguzzi, presidente del Cai di Milano; l’editore Paolo Bellavite; gli amici Giorgio Ronchi e Marta Deiana. Moderano Alberto Turco della Scuola Righini e Paola Dotti del Cai Milano.