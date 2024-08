Serata dedicata all’alpinismo. Confortola protagonista porta tutti “Oltre la cima”

VALFURVA

Marco Confortola (primo a sinistra nella foto) è stato il grande protagonista della serata organizzata in Valfurva per le celebrazioni del 70° anno dalla prima sul K2. Serata indimenticabile e ricca di emozioni, quella organizzata dalla Pro Loco, dalla sezione locale del C.a.i. e dal Comune di Valfurva, nel gremitissimo palazzetto dello sport "Silvio Andreola" di Sant’Antonio.Protagonista indiscusso l’alpinista "furiccio" (con al suo attivo la salita di ben tredici "8.000"), Marco Confortola, che ha letteralmente "incantato" e soprattutto coinvolto, come solo lui sa fare, i moltissimi turisti e residenti con la presentazione del suo ultimo libro dal titolo "Oltre la cima" e la proiezione dello struggente ed emozionante docufilm – intervista (Skysport – 2008 – Andrea Zorzi) sulla tragica spedizione alpinistica al K2 (luglio – agosto 2008).

Il K2 è "la montagna degli italiani e della Valfurva" e la seconda montagna più elevata del pianeta (con i suoi 8611 metri - Karakorum). A partire dal lontano 1954 (con la prima salita da parte di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli), ha visto in vetta altri tre alpinisti della Valfurva, Michele Compagnoni (2004), lo stesso Marco Confortola (2008) e ultimamente (luglio 2024) Federico Secchi. Una serata, dicevamo, carica/ricca di "pathos" e organizzata da Marco Confortola con la preziosa collaborazione dei suoi "innumerevoli" amici proprio in occasione dei 70 anni della prima salita al K2.

Attraverso la sapiente e ben orchestrata conduzione da parte dello speaker valtellinese Silvio Mevio la serata è proseguita con i brani del gruppo canoro misto "Li Osc" e, successivamente, con gli interventi del primo cittadino di Valfurva, Luca Bellotti, di Luciano Bertolina (storico presidente della sezione del C.a.i. della Valfurva) e del presidente del Parco Nazionale dello Stelvio (Lombardia), Franco Claretti. I tre, indistintamente, hanno elogiato l’alpinista Marco Confortola "poliedrica" figura impegnata su più fronti: dal sociale, al volontariato, dallo sport all’ambiente, dall’alpinismo agli aspetti "motivazionali".

Insomma, un personaggio che la Valfurva e non solo apprezza per la semplicità, la spontaneità, la vitalità, la forza "mentale" e, soprattutto, le sue non comuni capacità comunicative che lo fanno un vero e proprio "local – ambassador".

Grande ambasciatore anche in tante scuole della provincia di Sondrio, dove incanta tanti giovani alunni e insegna a percorre il cammino della vita in modo giusto e corretto.

Fulvio D’Eri