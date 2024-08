Secam al lavoro sulla rete fognaria, occhio al cantiere su via Mazzini

Lavori programmati e interventi urgenti: in piena estate sono numerosi i cantieri aperti a Sondrio per ripristinare strade e marciapiedi, per la realizzazione di opere, per nuovi scavi. La più recente ordinanza entrerà in vigore domani per istituire la temporanea limitazione alla circolazione in via Mazzini, in corrispondenza del civico 3. Secam procederà a uno scavo per riparare la rete fognaria: il tratto che rimarrà chiuso fino alle 18 di venerdì 23 agosto è quello tra la via Rajna e piazzale Bertacchi. Apposita segnaletica posizionata all’imbocco di via Mazzini, in via Sauro e lungo via Trento indicheranno i percorsi alternativi. "Procediamo con un’attenta pianificazione degli interventi allo scopo di ripristinare strade e marciapiedi senza creare eccessivi disagi ai cittadini e al traffico veicolare - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco (foto) -, ma subentrano anche interventi urgenti, qual è il caso del cantiere di via Mazzini, per riparare un guasto". Ai lavori di asfaltatura già completati e a quelli in corso se ne aggiungeranno a breve altri.