Sondrio, 26 giugno 2020 - Un importante restyling per gli edifici scolastici del capoluogo di provincia. Quasi 850 mila euro, tutti già finanziati, verranno investiti per effettuare numerosi interventi in quasi tutte le scuole della città, dal nido alla secondaria di primo grado. L'impegno dell'Amministrazione comunale di Sondrio per il comfort e la sicurezza di bambini e ragazzi si concretizza in una lunga serie di opere che, tra quest'anno e il prossimo, interesseranno un po’ tutte le scuole sondriesi. «Il nostro intento è quello di intervenire sugli edifici scolastici a tutela degli alunni, degli insegnanti e di tutte le persone che vi lavorano, garantendo ambienti confortevoli e sicuri - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Massera -. Grazie ai contributi ottenuti quest'anno siamo riusciti a finanziare tutti i lavori programmati senza utilizzare l'avanzo di amministrazione, se non in minima parte, e questo ci permette di usare quei soldi soprattutto alle iniziative di sostegno a cittadini e attività produttive colpiti dall'emergenza sanitaria. Abbiamo inoltre deciso di destinare all'edilizia scolastica circa la metà dei 700 mila euro del contributo straordinario della Regione Lombardia».

Alla scuola primaria Credaro di via Bosatta, entro la fine di luglio, si concluderanno i lavori per migliorare l'efficientamento energetico e gli ambienti che accolgono i bambini, per un totale di centotrentamila euro per completare i lavori già eseguiti lo scorso anno per adeguare l'edificio alle normative antincendio. Gli stessi lavori sono previsti al Torelli, per altri 60 mila euro, dove si interverrà anche sulla palestra con ulteriori 110 mila euro, e sulle finestre delle aule. Quindicimila euro sono stati destinati a indagini strutturali su tutti gli edifici scolastici. Per la Ligari ci sono 200 mila euro: l'intervento di adeguamento dei sistemi di rilevazione antincendio, il rifacimento della copertura e della pavimentazione della palestra, per la primaria Paini di via IV Novembre si interverrà pure sul sistema antincendio. All'asilo nido La coccinella gli interventi di riqualificazione dell'edificio comporteranno una spesa di quasi 120 mila euro, che si aggiungono ai 100 mila già investiti.

Sul fronte dell'illuminazione l'obiettivo è quello di dotare tutte le scuole di un sistema più moderno ed efficiente: si comincia con le secondarie di primo grado, Sassi, Torelli e Ligari. Con 90 mila euro equamente divisi verranno riqualificati due giardini attigui, della scuola primaria Quadrio e della scuola dell'infanzia Segantini. I 750 mila euro, inclusi nel Bando periferie, serviranno per la completa riqualificazione dell'edificio che ospita la scuola dell'Infanzia Gianoli, alla Piastra: per regalare ai bambini spazi più moderni e ariosi sarà necessario trasferirli per un intero anno scolastico nelle aule della scuola primaria Racchetti, in via Vanoni.