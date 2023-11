Sculture per interpretare il futuro

È stata inaugurata ieri al Castello la mostra “Ventennale, una chiave per il futuro“, che racchiude i lavori degli studenti nei due decenni del liceo artistico Dell’Acqua. Nelle sale del maniero sono esposte opere pittoriche, sculture, installazioni e disegni suddivisi per aree tematiche: il ritratto e l’autoritratto, il corpo umano, nature morte e paesaggi, progetti grafici, e le opere degli allievi del serale. Aspetto importante dell’attività del Liceo in questi anni è il forte legame con il territorio. La mostra è aperta fino al 14 gennaio il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; chiusa a Natale e Capodanno. Ingresso libero.