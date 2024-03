Screening a costo zero nelle sedi Asst

Screening e prevenzione: sabato 9 marzo open day con esami e servizi gratuiti per le donne valtellinesi. L’importanza dello screening e della prevenzione è una cosa certa, un messaggio che si rinnova ogni giorno e che viene rilanciato in occasione di eventi particolari mediante iniziative dedicate. In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, l’Asst Valtellina e Alto Lario ha aderito alla campagna di Regione Lombardia promuovendo un open day con servizi gratuiti su prenotazione. Nella giornata di sabato 9 marzo, dalle 8.30 alle 13, sono previsti screening pap test, screening HPV test, vaccinazioni HPV e screening mammografico nelle diverse sedi aziendali. Le donne di età compresa fra i 30 e i 64 anni, che non hanno eseguito un HPV test negli ultimi cinque anni, il 9 marzo possono sottoporsi all’HPV test nei consultori aziendali di Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna e Dongo prenotando l’appuntamento al numero verde 800.569.300. Il vaccino per il papilloma virus viene somministrato presso i Centri vaccinali, a Sondrio, Morbegno, Chiavenna e Livigno, a tutte le ragazze e ai ragazzi non vaccinati: a partire dagli 11 anni e fino a 18 per i maschi, dai 26 anni per le femmine. L’accesso è diretto, senza prenotazione. Lo screening pap test è riservato alle donne dai 25 ai 29 anni, non vaccinate per HPV, che non hanno eseguito un pap test negli ultimi tre anni: l’accesso è su prenotazione, presso i Consultori aziendali, chiamando il numero verde 800.569.300. Lo screening mammografico, previsto presso le Radiologie dei presidi ospedalieri di Sondrio, Sondalo e Chiavenna, è dedicato alle donne dai 45 ai 74 anni. Per prenotare l’esame è necessario accedere al portale regionale.