Scontro in pista, sciatore grave

Giornata splendida, ma soltanto per il meteo quella di ieri sulle piste da sci della provincia, dove si sono verificati alcuni infortuni sportivi dalle conseguenze piuttosto serie per le persone coinvolte. Quello più grave poco dopo le 12 a Campodolcino, lungo la pista Vanoni, e sebbene la dinamica sia ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine attive sulle piste, si sarebbe trattato di un violento scontro tra uno sciatore ventenne e un uomo di 60 anni: il più grave tra i due è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco, mentre il secondo, in giallo, in ambulanza all’ospedale di Chiavenna. L’intervento dell’elicottero di Areu si è reso necessario anche qualche ore prima a Livigno per un uomo di 63 anni caduto rovinamente sulla pista Sponda e al Sunny Valley di Valfurva per un ragazzo di 25, anch’egli infortunatosi durante una discesa. Numerosi in giornata anche altri interventi.