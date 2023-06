Scontro con un camion Grave uomo in scooter

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, attorno alle 11.30, sulla strada provinciale numero 30, il tratto di ex statale 38 dello Stelvio, in territorio comunale di Talamona.

Poche le notizie su quanto accaduto. Dalle scarse informazioni apprese, un 45enne residente a Sondrio, Antonio Santamaria, in sella a uno scooter sarebbe entrato in collisione con un mezzo pesante.

Nell’impatto fra il motorino e il camion, ad avere la peggio è stato - come è facile immaginare - l’uomo che guidava il motorino.

Il 45enne, infatti, nella caduta sull’asfalto ha riportato seri traumi. Illeso, invece, il camionista.

Sul luogo del sinistro - sulle cui cause sono ora in corso accertamenti da parte della pattuglia della Polstrada del Comando provinciale di Sondrio, intervenuta per i rilievi di legge - sono accorse un’ambulanza e anche un’automedica. Al ferito sono stati prestati i primi, urgenti soccorsi e, una volta stabilizzato sul posto, il personale sanitario mandato da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), constatato la serietà delle lesioni, ha disposto l’immediato trasferimento all’ospedale San Gerardo di Monza, utilizzando un elicottero di Elisondrio, decollato dall’aviosuperficie di Caiolo.

La prognosi, nella serata di ieri, è stata definita rigorosamente riservata. Importanti, per conoscere l’evoluzione clinica del paziente, saranno le prossime 24 ore di ricovero nell’attrezzato nosocomio monzese. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro, come avviene di prassi in casi analoghi. Michele Pusterla