Sconti sulle tariffe per sciatori invalidi

Grazie allo skipass “Alta Valtellina“ per diversamente abili, gli sciatori con disabilità hanno diritto al 30 per cento di sconto sulla tariffa normale: basta presentare un documento che attesti l’invalidità (minimo 50 per cento). Agli sciatori non vedenti, che necessitano dell’accompagnatore, viene invece rilasciata una tessera gratuita insieme a una a tariffa normale. La promozione vale per tutta la durata della stagione, ovvero fino ad aprile, e si applica nei 64 impianti di risalita e neggli oltre 230 chilometri di piste di Livigno, Bormio, Santa Caterina Valfurva, Cima Piazzi-San Colombano (Valdidentro-Oga). Ogni comprensorio è stato attrezzato per offrire servizi dedicati alle persone diversamente abili e garantire in questo modo la piena accessibilità delle piste e degli impianti di risalita.