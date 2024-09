Gilberto Bracelli scomparso nel nulla: giorni di ansia a Caspoggio

Caspoggio (Sondrio) – Sono giorni di grande preoccupazione, a Caspoggio dove ancora vivono mamma e fratelli, per le sorti di Gilberto Bracelli, classe 1968, che abita da anni in Svizzera a Novaggio, Canton Ticino. Qui lo si è visto per l’ultima volta intorno alle 15 di lunedì 16 settembre, mentre il giorno successivo l’uomo si trovava in Italia, alla stazione ferroviaria di Luino, dove gli sono anche stati controllati i documenti. Nelle ore precedenti Gilberto si sarebbe anche ferito alla testa, chi lo vedesse potrebbe dunque accorgersi di questo particolare.

I suoi connotati: carnagione bianca, corporatura media, statura 165 centimetri, età apparente 55-60 anni, peso 85 chili, occhi castani, viso ovale-rotondo, capelli grigi-bianchi e corti. Si esprime in lingua italiana. Al momento della scomparsa indossava un pullover verde acqua e un paio di pantaloni jeans. Per comunicazioni, contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.