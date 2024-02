Sciatore grave dopo caduta sulla pista Vallalpe. Una decina le persone soccorse sui tracciati

Le belle giornate di sole e le settimane bianche portano tanti sciatori sulle piste innevate di Valtellina e Valchiavenna. La cosa negativa sono i tanti incidenti. Ieri il più grave si è verificato a Santa Caterina. Un turista della Repubblica Ceca di 51 anni si è infortunato in maniera grave a causa di una caduta (non sono coinvolti terzi). L’incidente si è verificato verso le 14 e 30 sulla pista di Vallalpe. Il ferito è stato stabilizzato sul posto dove gli sono state prestate le prime cure. Poi è stato elitrasportato in codice rosso - il più grave - all’ospedale Morelli di Sondalo. È in prognosi riservata. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli uomini dell’Arma che prestano servizio sulle piste. Purtroppo, il caso del 51enne non è stato l’unico ieri. I sanitari hanno dovuto prestare aiuto a una decina di sciatori che si stavano divertendo sui tracciati da Campodolcino a Livigno. C.Bia.