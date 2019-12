Sondrio, 29 dicembre 2019 - Tre centesimi hanno diviso Dominik Paris dal primo posto anche nel superG di Bormio, prima prova della combinata alpina. Il carabiniere della Val d'Ultimo, che nel 2018 aveva vinto il superG disputato nella località valtellinese, si è

dovuto arrendere al norvegese Aleksander Kilde, di un soffio più veloce nella prova odierna con il tempo di 1'33"42.



Per l'attuale leader della Cdm e di discesa, si tratta comunque di una ottima prestazione in vista dello slalom in cui sarà chiamato a difendersi per guadagnare punti importanti in ottica classifica generale. Molto positivo anche il risultato del velocista Guglielmo Bosca che è riuscito a chiudere nella top 10: il 26enne nato a Milano si è reso protagonista di un giro di assoluto livello con un distacco di 'solo' 87 centesimi, grazie al quale è riuscito a chiudere decimo. Poco più indietro c'è Riccardo Tonetti, 16esimo a 1"97 dalla vetta.

