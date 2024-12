Schianto in tangenziale. Martedì l’autopsia sul corpo del ventunenne

Ancora non è stata fissata la data dei funerali di Vito Solimine, il ragazzo di 21 anni residente a Villa di Tirano che lunedì mattina poco prima di mezzogiorno ha perso la vita sulla tangenziale di Sondrio, all’altezza dello svincolo di via Europa, nel violentissimo scontro tra la sua Golf diretta verso l’Alta Valle e un camion che procedeva in direzione Milano. Per il nullaosta alle esequie si attende che sia effettuata l’autopsia sul suo corpo, che sarà effettuata martedì mattina all’obitorio dell’ospedale di Sondrio dall’anatomopatologa Rosangela Invernizzi dell’Università di Pavia. La notizia della tragica scomparsa del ragazzo si è diffusa rapidamente lunedì nel Tiranese, dove Vito, diplomato in Ragioneria al Pinchetti, era molto conosciuto. Dopo un breve periodo all’Unieuro di Villa, Vito ora lavorava in una ditta poco distante dove prima era impiegato anche il padre, che ora lavora in Svizzera. Tra le grandi passioni del giovane c’era la musica, in particolare il rap: ogni settimana raggiungeva il Lokalino di Morbegno proprio per partecipare a un laboratorio di improvvisazione dove dava sfogo alla sua creatività nelle "rime" con il nome artistico di "Flame". S.B.