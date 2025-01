Schena Generali, la sfida tra piccoli campioni di sci

Lo spettacolo del Circuito Schena Generali sulla Italo Pedroncelli. Quello appena trascorso è stato un weekend intenso per oltre 250 piccoli e piccolissimi sciatori, appartenenti alle categorie baby e cuccioli impegnati sulle nevi di Madesimo, sia sabato che domenica, per le prove del Circuito Schena Generali 2024/2025, kermesse che in passato è stata il trampolino di lancio per gli sciatori valtellinesi a cominciare da Deborah Compagnoni e Giorgio Rocca, organizzata dal Circolo Sciatori Madesimo.

Sabato si è tenuta la prova dei “Piedi veloci“ con due gare e altrettante classifiche. Nella categoria cuccioli, riservata ai nati nel 2013 e nel 2014, al femminile, nella prima discesa si è imposta Isabella Manzoni, in 31.17, nella seconda Martina Gallo, in 29.47, entrambe del Circolo Sciatori Madesimo. Tra i maschietti, nella prima gara si è registrata la vittoria di Alessandro Villa, in 27.88, e nella seconda di Leonardo Saletti, in 28.22, entrambi del Circolo Sciatori Madesimo.

Nella categoria baby, anni 2015 e 2016, nella prima gara si è imposta Elisa Macchi, Anzi Ski Team, e nella seconda Asia Lazzeri, Askill Livigno, con il tempo di 34.12. Al maschile vittorie per Filippo De Peverelli, 34.05, del Cs Madesimo, e di Oscar Cecchini, Askill Livigno, 35.29.

Domenica slalom gigante. Tra le Cucciole successo per Irene De Gasperi, Sci Club Valdidentro, in 45.21, tra i Cuccioli si è imposto Alessandro Villa del Cs Madesimo in 44.71. Tra le Baby, vittoria per Elisa Macchi, Anzi Ski Team, in 49.31, e tra i Baby successo per Filippo De Peverelli, Circolo Sciatori Madesimo, in 45.81.

Nel prossimo fine settimana i giovani del Circuito Schena saliranno a Bormio dove saranno impegnati in due prove veloci, le prime stagionali e per tanti le prime assolute di SuperG. F.D’E.