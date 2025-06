Scelta dell’Arma . Prima alla Piastra festa in periferia

Una scelta "fortemente voluta per esprimere vicinanza, simbolica e al contempo concreta, alla periferia della città". Non era mai accaduto che la Festa dell’Arma venisse organizzata nel quartiere della Piastra a Sondrio fino a giovedì pomeriggio, con la cerimonia nei giardini di via Maffei. Insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari, anche quelli delle associazioni di assistenza e volontariato del terzo settore, che, operano nel non facile quartiere ed indirettamente, va loro riconosciuto, anche alla sicurezza pubblica, quella sicurezza della quale con 3.791 reati perseguiti nell’arco dei 12 mesi, pari al 93% delle denunce presentate nell’intera provincia, è custode l’Arma con la capillarità delle proprie Stazioni.

Intensa anche l’attività in fatto di prevenzione con iniziative mirate nelle scuole sulla cultura della legalità e i pericoli del consumo delle sostanze stupefacente e campagne informative per mettere in guardia gli anziani contro furti e truffe. Particolare attenzione anche alle donne vittime di violenza, fenomeno in crescita.

Ancora alcuni dati significativi: svolti 12.500 servizi preventivi, una media di 34 pattuglie ogni giorno e 627 servizi di ordine pubblico con l’impiego di 1.170 militari. Una presenza costante estesa anche ai comprensori sciistici, dove quest’inverno i carabinieri sciatori hanno effettuato oltre 262 interventi di soccorso, controllando 618 persone e sanzionandone 93 per condotte illecite.

Durante la cerimonia ha avuto luogo la consegna delle ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti nell’attività di sicurezza pubblica. I sette encomi sono stati assegnati al Magg. Nicola Saverio Leone, Comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Sondrio; al Mar. Magg. Raffaele Sicignano, Comandante della Sezione Operativa del NOR della Compagnia Carabinieri di Sondrio; al V. Brig. Leonardo Pio Arbace, addetto alla Staz. di Berbenno di Valtellina; all’App. Gaetano Leccese, addetto alla Sezione Operativa del NOR della Compagnia Carabinieri di Sondrio; all’app. Enrico Lanna, addetto alla Staz. di Berbenno di Valtellina; al Cap. Riccardo Angeletti, Comandante della Compagnia Carabinieri di Tirano e al Car. Sc. Michele Pantaleo, addetto alla Sz. Radiomobile del NOR della Compagnia Carabinieri di Sondrio.