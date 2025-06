Il calcio chiede aiuto: "Collaborazione con tutte le società"

Il sindaco ribadisce la massima collaborazione verso la Nuova Sondrio. Già negli ultimi anni, nel centro sportivo della Castellina, ha messo sul banco diverse centinaia di migliaia di euro. Nei giorni scorsi la società del capoluogo aveva chiesto un aiuto al Comune per migliorare e "svecchiare" il centro sportivo della Castellina "per poter crescere anche in futuro". "Noi siamo sempre stati vicini e lo saremo anche in futuro alla Nuova Sondrio – dice il sindaco Scaramellini – abbiamo d’altronde fatto molti interventi sulla Castellina che ci invidiano anche da altre parti. Apprezziamo molto quello che la società sta facendo e speriamo che anche nella prossima stagione riesca ad allestire una squadra competitiva in serie D. Noi valutiamo le richieste di tutte le associazioni sportive. Per noi lo sport è fondamentale. Certo è che il bilancio deve essere valutato bene, così come le richieste che provengono dalle altre società e dai cittadini sondriesi". F.D’E.