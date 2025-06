Lutto nello sport a Sondrio: è morto Giordano Giacomelli, il maestro di karate che ha avvicinato allo sport migliaia di bambini e ragazzi

Sondrio, 6 giugno 2025 – Classe 1957, il Maestro Giordano Giacomelli – C.N. 6° DAN Federale Fe.I. Ka., C.N. 5° DAN Federale F.I.K.T.A., C.N. 4° DAN J.K.A. (Japan Karate Association), Direttore Tecnico KCV – è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri nella propria abitazione di via don Cusini a Talamona, con tutta probabilità stroncato da improvviso malore.

Il mondo dello sport valtellinese e non solo perde un’autentica colonna, un uomo che ha saputo avvicinare al karate e far crescere, sino a raggiungere ottimi risultati, intere generazioni, oltre che un autorevole atleta conosciuto anche a livello internazionale. Notissimo come detto nell'intera provincia, con le scuole che ha fondato e diretto e quelle nelle quali ha portato la propria indiscutibile maestria, il "Maestro Giordano", così era conosciuto e quasi venerato soprattutto dai suoi allievi più giovani (parliamo di migliaia di bambini e ragazzi, negli anni, oltre naturalmente agli adulti più esperti che ha seguito e portato ad eccellere) è stato una figura tra quelle che per decenni e decenni più ha dato allo spot della provincia di Sondrio.