Scavi dell’elettrodotto. Disagi all’orizzonte sulle strade del Tiranese

Quasi un mese e mezzo di disagi per la circolazione, a fronte, però, di un "ritorno alla normalità", se si considera che lo stop totale al traffico da martedì prossimo 22 aprile al 1° giugno della strada provinciale 26 "del Campone", nel tratto compreso tra il km 0+630 e il km 0+815, in Comune di Tirano servirà a consentire il riposizionamento interrato dell’elettrodotto a 132 kV appartenente alla rete di trasmissione nazionale che era stato temporaneamente spostato a causa dell’esecuzione di opere connesse alla variante di Tirano della S.S. 38. La chiusura del tratto di strada è stata programmata nel corso della riunione del Comitato operativo della viabilità, tenutosi l’11 aprile scorso in Prefettura di Sondrio.