Sapori d’autunno nel weekend valtellinese

Ultimo fine settimana dedicato alla cacciagione per la kermesse “Teglio sapori“. Poi sarà tempo dei gusti autunnali. Il menu proposto dagli albergatori della località turistica valtellinese ha avuto un gran successo anche nel ponte di Ognissanti che ha fatto registrare il sold out. "Già nelle settimane precedenti e, soprattutto, qualche giorno prima avevamo ricevuto numerose prenotazioni - spiega Fabio Valli, il promotore e coordinatore di Teglio sapori, presidente dell’associazione mandamentale di Tirano dell’Unione commercio turismo e servizi della provincia di Sondrio e vicepresidente di Federalberghi Sondrio -. Eravamo come sempre pronti ad accogliere tanti clienti nelle tre giornate di festa, ma sul fronte dei numeri il risultato finale è andato oltre le nostre più rosee previsioni. Ad attrarre i turisti sono state le nostre proposte gastronomiche, a cominciare dai pizzoccheri, ma anche la possibilità di visitare Teglio e i suoi palazzi, di passeggiare arrivando fino a Prato Valentino, potendo contare su condizioni meteorologiche ottimali per questa stagione". I commensali si sono volentieri attardati a tavola davanti al tiepido di selvaggina su letto di soncino al profumo di ginepro, ai bocconcini di cervo in salmì con chicche di frumento, oltre ai pizzoccheri dell’Accademia di Teglio, con il sorbetto d’uva brugnola alla grappa di Sforzato a rinfrescare il palato.

Da oggi a domenica i turisti avranno l’ultima occasione per gustare tutti questi piatti. Dalla settimana seguente, fino alla fine del mese, toccherà ai “Weekend dei sapori autunnali“, tra castagne, zucca e altre prelibatezze. Il consiglio dei ristoratori è di prenotare in anticipo per evitare di rimanere… a bocca asciutta. Info: www.tegliosapori.info e www.teglioturismo.com. Fulvio D’Eri