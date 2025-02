San Valentino a Cinque cerchi, si apre il confronto

San Valentino a cinque cerchi per Sondrio che oggi ospita “Verso Milano Cortina 2026“, evento organizzato e promosso da Provincia, APF Valtellina e Regione Lombardia in collaborazione con Polisportiva Albosaggia e Comune capoluogo per ricordare a tutta la Valtellina che manca meno di un anno all’evento olimpico. Il pomeriggio prenderà il via alle 15 con un momento istituzionale riservato agli amministratori locali, alle autorità civili e militari e alla stampa presso la Sala Consiglio di Palazzo Muzio. A fare gli onori di casa sarà il presidente della Provincia Davide Menegola, previsti poi gli interventi dell’Assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori, del presidente della Camera di Commercio Loretta Credaro, del consigliere d’amministrazione della Fondazione Milano Cortina Sergio Schena, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 e del CONI Giovanni Malagò. Alle 16.30 invece amministratori e autorità si sposteranno verso piazza Garibaldi, la stessa che il 24 giugno del 2019 esplose di entusiasmo per l’assegnazione da parte della 134esima Sessione del CIO – in diretta da Losanna - dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 al progetto Milano Cortina che superò (47-34) la candidatura di Stoccolma Are. La piazza simbolo del capoluogo oggi per l’occasione si trasformerà in un vivace palcoscenico olimpico. Ad accompagnare le autorità sarà infatti un comitato d’eccezione formato dai giovani atleti del mandamento che porteranno le bandiere delle nazioni partecipanti ai Giochi: con loro naturalmente le immancabili mascotte Tina e Milo. La manifestazione, presentata dal noto giornalista Tv Fabio Caressa, prevede un pomeriggio ricco di attività con performance sportive e acrobatiche di alto livello, tra cui un gran galà di pattinaggio artistico in linea con atleti della disciplina.

Sara Baldini