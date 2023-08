San Martino, Lecco: "Situazione sotto controllo" - Rassicurazioni su frana limitata

LECCO

"Si è trattato di un distacco ordinario di portata limitata, contenuto dalle reti paramassi, riqualificate la primavera scorsa, senza danni né ulteriori elementi di preoccupazione". A tranquillizzare ulteriormente sulla frana che l’altra mattina si è staccata dalla parete sud-occidentale del Monte San Martino è il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, all’indomani dei sopralluoghi effettuati tra gli altri anche da un geologo incaricato proprio dal Comune di Lecco.

"Essendo un sito inaccessibile, nel tardo pomeriggio di mercoledì il geologo nostro incaricato ha effettuato un sorvolo dell’area con l’elicottero dei vigili del fuoco – prosegue il primo cittadino -. L’esito ha confermato quanto era parso fin dal primo sopralluogo. Non è stato, pertanto, necessario provvedere né alla chiusura della strada o della linea ferroviaria né delle falesie e nemmeno del Sentiero del Viandante". Sotto il punto dove si è verificata la scarica di sassi, che ha fatto tremare la terra e sollevato letteralmente un polverone, passano infatti sia la Statale 36 e la Sp 72, sia la linea ferroviaria Lecco – Colico – Sondrio, oltre che appunto il Sentiero del Viandante, mentre accanto, sulla sinistra, ci sono alcune vie di arrampicata sportiva. Non è la prima volta che il San Martino frana: l’ultima è stata la vigilia dello scorso Ferragosto. "Il contrasto al dissesto idrogeologico è fondamentale – sottolinea quindi sempre il sindaco -. Come Comune di Lecco abbiamo recentemente approntato investimenti in materia per oltre 2 milioni di euro e intrapreso un’interlocuzione con Regione Lombardia per quelle che sono le priorità d’intervento su montagne e fiumi per la messa in sicurezza del territorio".

D.D.S.