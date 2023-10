Salute mentale a Sondrio: visite e colloqui senza prenotazione

Visite psichiatriche e psicologiche e colloqui informativi di orientamento, gratuiti e senza prenotazione, in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale in programma oggi. È l’iniziativa dell’Asst Valtellina e Alto Lario, coordinata dall’unità operativa complessa di Psichiatria, che ha aderito all’Open day promosso dalla Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Visite e colloqui si svolgeranno presso i Cps aziendali, l’ambulatorio per i Disturbi della nutrizione e alimentazione dell’Ospedale di Sondrio e la sede di Tempozero, nella casa del mutilato, nel capoluogo per adolescenti e giovani.

A rafforzare l’attenzione nei confronti dei servizi psichiatrici e psicologici offerti, e allo scopo di sensibilizzare i cittadini, l’ingresso dell’ospedale di Sondrio oggi sarà illuminato di verde, il colore simbolo della salute mentale.F.D’E.