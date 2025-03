Roncaiola, da lavanderia a industria. Il bucato è per quattro province

Questa volta Carlo Erba, responsabile formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio, ha voluto davvero stupire i colleghi, portandoli a… fare il bucato. Messa così fa sorridere, in realtà la recente visita alla lavanderia industriale "La Roncaiola" di Talamona ha riscosso notevole interesse e gradimento proprio per le caratteristiche e i metodi di lavorazione e di attenzione all’ambiente molto più vicini a ciò di cui si occupano anche gli ingegneri di quanto si possa credere. A fare gli onori di casa la famiglia Trivella e Fabrizio, ingegnere iscritto a propria volta all’Ordine, che durante l’incontro con i colleghi ha saputo ben mettere in luce le molteplici applicazioni tecniche e ingegneristiche nell’attività di lavanderia industriale. L’azienda impiega attualmente circa 50 addetti e opera nelle province di Sondrio, Lecco, Como e Milano con una capacità produttiva di oltre 10 tonnellate di biancheria per turno di lavoro. Molto interessante anche la storia d’impresa di questa realtà unica nel proprio genere in provincia. "La Roncaiola" nasce nel 1964 a Morbegno come lavanderia, una delle prime "a secco" della bassa Valtellina. All’attività di lavasecco si affianca presto l’attività di lavaggio ad acqua di biancheria per alberghi. Nel 1978 si trasferisce a Talamona in un capannone di circa 1000 mq di superficie: nasce così la "Lavanderia La Roncaiola Snc di Trivella Lino e Raul" che svolge servizi di noleggio e lavaggio di biancheria per alberghi, ristoranti e comunità. Per poter gestire i crescenti volumi di produzione, nel 2002 l’attività si trasferisce nell’area industriale ex IGA in località Case Barri a Talamona, in un capannone completamente ristrutturato e attrezzato con moderni impianti e macchinari pensati anche per ridurre i consumi energetici, mentre sul tetto dello stabilimento è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 158 kW in grado di coprire oltre un terzo del fabbisogno annuale di energia elettrica. "La Roncaiola" ha anche un lato etico: dal 2012 infatti ha intrapreso un’importante collaborazione con la Orizzonte cooperativa sociale di Talamona per l’effettuazione del servizio di lavaggio di abiti degli ospiti di residenze per anziani. Giunta alla terza generazione, l’azienda oggi fattura circa 5 milioni di euro e può vantare 2.400 tonnellate di biancheria lavata nell’anno.