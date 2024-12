Rompe un bicchiere in faccia a un cliente . Allontanata dalla città

I gestori di quel bar di Sondrio della Piastra almeno per un anno non l’avranno più come cliente e di certo non ne saranno dispiaciuti. Si tratta di una sudamericana di 36 anni che nei giorni scorsi, al culmine di un litigio con un’altra persona all’interno dell’esercizio pubblico, ha afferrato un bicchiere e glielo ha rotto in faccia. L’intervento della Polizia, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle dichiarazioni dei testimoni presenti nel bar, ha permesso l’identificazione della responsabile del gesto sconsiderato e il suo deferimento all’Autorità giudiziaria. In seguito al gravissimo episodio di violenza il questore Sabato Riccio, valutando che la condotta della sudamericana costituisca una minaccia e un concreto pericolo per la sicurezza della comunità valtellinese, poiché potrebbe creare potenziali nuove situazioni di allarme sociale, ha emesso nei suoi confronti il provvedimento Dacur (acronimo che indica il divieto di accedere a determinate zone dei centri urbani). In caso di violazione dei divieti delle prescrizioni impartite la donna sarà sanzionabile penalmente con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro. Sa.Ba.