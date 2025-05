Posti letto per gli universitari

Dalla Provincia una risposta concreta alle esigenze abitative degli studenti universitari valtellinesi e alle finanze delle loro famiglie: è stato confermato, per l’anno accademico 2025-2026, il bando per l’assegnazione tramite graduatoria di 49 posti letto nell’immobile di proprietà in via Tartini 31 a Milano, per giovani che frequentano corsi universitari o accademie riconosciute.

La domanda di ammissione deve essere compilata sull’apposito modello – lo si scarica dal sito www.provinciasondrio.it alla sezione “Novità“ – e inoltrata entro mercoledì 23 luglio all’indirizzo pec protocollo@cert.provincia.so.it o per posta o a mano all’Ufficio protocollo della Provincia.

A favore del mondo della scuola anche l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa con gli istituti superiori di competenza provinciale, per la gestione diretta di alcune tipologie di spese di funzionamento e manutenzione: si semplificano le procedure.