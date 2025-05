Un solo operatore nelle dighe: "Il ministro convochi le aziende"

L’annunciata sperimentazione di Enel Green Power sul presidio mono operatore nelle dighe di alta quota preoccupa il Pd, tanto che nei giorni scorsi è stata presentata alla Camera un’interrogazione parlamentare a firma di Vinicio Peluffo, in stretta condivisione con la segreteria provinciale dei Dem. Obiettivo: chiedere a Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, la convocazione urgente di un tavolo di confronto tra Governo, Regione, aziende e rappresentanze sindacali, per valutare l’impatto della sperimentazione, prevista per l’estate.

Tre gli impianti strategici: la diga di Trona, in Valgerola (Sondrio) e quelle di Sardegnana (Bergamo) e Venerocolo (Brescia). In ciascun impianto è previsto l’impiego di un solo operatore, superando il vincolo della presenza contemporanea di almeno due lavoratori, anche in ambienti montani isolati a oltre 2.500 metri.

La preoccupazione è forte a livello locale. "Nel nostro territorio – dice il segretario provinciale Michele Iannotti (nella foto) – la sicurezza delle dighe non è un dettaglio secondario: è una priorità assoluta, siamo la provincia col maggior numero di invasi in Italia".

F.D’E.