Ritratti svelati con laboratorio per i più piccoli

Ricorre questo mese l’anniversario della nascita di un illustre comasco, Paolo Giovio. E per celebrarlo la Pinacoteca civica organizza per sabato una visita guidata alla collezione degli Uomini Illustri di Paolo Giovio nonché un laboratorio per i più piccoli. Nato a Como il 21 aprile 1486, Paolo Giovio fu celebre come letterato e storico ma anche come viaggiatore e abilissimo collezionista, sia di testi antichi e moderni che di opere d’arte. Dal 1512 si trasferì a Roma dove intraprese la carriera parallela di medico con il cardinal Giulio de Medici.

Ma soprattutto Giovio è noto per la sua fama di collezionista: dal 1521 diede vita a un’ampia collezione di ritratti raffiguranti gli uomini illustri del suo tempo e del passato come letterati, condottieri, ecclesiastici e sovrani orientali. Volti che formano, ancora oggi, una collezione storica di enorme valore.

Sabato la Pinacoteca di via Diaz 84 ospiterà alle 16.30 la visita guidata “Ritratti svelati“: un percorso tra le opere della collezione dei ritratti gioviani che terminerà con una visita esclusiva nel laboratorio di restauro. Alle 15 per i bambini tra i 6 e i 10 anni è previsto il laboratorio “Ritrattami“ per creare ritratti in stile gioviano seguendo le suggestioni che i quadri del Cinquecento forniscono. Informazioni e prenotazioni allo 031.269869 e all’indirizzo mail [email protected]

Paola Pioppi