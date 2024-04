Ristoranti Buon Ricordo. Bresaola e Bitto in mostra sulla Costiera amalfitana

La Valtellina e i suoi prodotti tipici si fanno conoscere sulla costiera amalfitana. Nella località di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, l’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, la più longeva d’Italia, ha dato vita a una manifestazione gastronomica internazionale unica nel suo genere, grazie alla collaborazione di un centinaio di ristoranti sparsi in tutto lo stivale, nonché di alcuni soci giunti dall’estero (Parigi, Monaco, New York).

L’occasione è stata quella di festeggiare al meglio i primi 60 anni di vita dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo. I vari associati hanno creato diverse "isole" in rappresentanza delle regioni italiane. La Valle è stata rappresentata dai soci Luca Galli (La Pòsa Livigno), Max Tusetti (Filò Bormio) Giuseppe Caspani e Ombretta Pini (Hotel Sassella Ristorante Jim). Anche Anna Bertola (Trattoria Altavilla di Bianzone), che ha seguito tutte le fasi organizzative pur non potendo presenziare fisicamente, rappresenta l’associazione in provincia di Sondrio. "La bresaola Igp, affettata al momento, Bitto e Casera Dop, lo Scimudin e i nostri migliori vini ci hanno fatto fare una figura all’altezza della splendida location" dicono i partecipanti. F.D’E.