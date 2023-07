Villa di Tirano, 50 tifosi di Sampdoria e Como davanti alla paninoteca: l’agguato, poi calci e pugni

Botte fra tifosi all’esterno di una paninoteca di Villa di Tirano ieri in serata, alle 19 circa. Ad affrontarsi di fronte alla Statale 38, nel comune in provincia di Sondrio, sono stati 40-50 tifosi, anche a viso coperto,di Sampdoria (team che è in ritiro a Livigno) e del Como (a Bormio). Il tutto – fortunatamente – non è durato molto, ma fra i clienti del locale e fra i gestori ha regnato il terrore.

Sul posto anche un’ambulanza. I gestori sono riusciti a tenere all’esterno le teste calde, ma non è stato facile. Fra i picchiatori molti giovani, ma anche 40enni. Le due tifoserie sono nemiche da tempo. Ci sarebbe stato un vero e proprio agguato da parte di un gruppo nei confronti dell'altro, bloccando sulla Statale 38 dello Stelvio gli avversari a bordo di furgoni griffati e quindi riconoscibili.