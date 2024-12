Rissa, sospesi dirigenti e calciatori

DUBINO (Sondrio)

Spintoni, pugni, manate e risse in campo. Tutto quello che non dovrebbe mai accadere, nel corso di una manifestazione sportiva ma nemmeno per strada e nella vita di tutti i giorni, è successo invece sul campo da gioco di Dubino nel corso di una partita del campionato provinciale Juniores del campionato di Lecco tra la squadra locale e quella lecchese dell’Aurora San Francesco. Da quel che è riportato sul bollettino ufficiale del comitato lecchese della Figc si evince che tutto è nato a 6 minuti dalla fine quando il direttore di gara, dopo aver fischiato un fallo… "ammoniva l’allenatore/dirigente del Dubino per proteste… ma nell’immediato si vedeva costretto a prendere provvedimenti anche nei confronti del dirigente/allenatore dell’Aurora per aver iniziato un diverbio nei confronti dei componenti della panchina avversaria". Mentre l’arbitro cercava di riportare l’ordine "sono iniziati diversi parapiglia tra i calciatori in campo". L’arbitro identificava nei più facinorosi due giocatori, uno del Dubino e uno dell’Aurora S.F., e li espelleva. Ma in quel momento "in tutte le zone del campo si sono accese tra i calciatori diverse risse, con schiaffi, pugni e calci…". Vista la situazione il direttore di gara ha sospeso l’incontro. Il risultato? Partita persa ad entrambe le squadre per responsabilità oggettiva, la sanzione di 300 euro a testa, la squalifica dei giocatoriper 6 giornate e quella di due mesi per i tecnici. F.D’E.