Riserva Pian di Spagna. Uccelli che migrano: tempo di inanellamento

Anche quest’anno la riserva del Pian di Spagna partecipa al progetto scientifico di inanellamento dell’avifauna migratoria con la presenza di un esperto "inanellatore". "L’avifauna di passo trova nella riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, quale zona umida di importanza internazionale, l’habitat ideale e le condizioni favorevoli per la sosta prima della ripartenza verso i paesi più caldi, dove gli uccelli passeranno l’inverno - spiega Cristina Ferrè, responsabile dell’attività di educazione ambientale della riserva -. Presso il centro didattico Cascina Poncetta si svolge, per tutto il mese di ottobre, l’inanellamento, attività che consiste nella posa di reti specifiche idonee alla cattura dolce e temporanea degli uccelli in transito, per poter procedere con la loro registrazione, la verifica del loro stato fisico (peso, misurazione dei dati biometrici, stato di idratazione) e l’inserimento del piccolo anello con riportato il codice della riserva, per attestare il monitoraggio e certificare il proprio passaggio nel territorio". La Riserva Naturale Pian di Spagna è una delle stazioni scientifiche di inanellamento più importanti e grandi del Nord Italia. F.D’E.