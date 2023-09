Rinvenute le carcasse di cinque asinelli folgorati da un fulmine

Un vitello e cinque asini sono stati trovati morti in Valchiavenna, nella zona dei Piani di Isola di Baldiscio. Per il sospetto è che il vitello potrebbe essere stato sbranato da un predatore, non si esclude il lupo, mentre per i cinque asinelli invece la causa più probabile è quella di un fulmine che potrebbe aver sorpreso gli animali mentre pascolavano in quota. A confermarlo anche il presidente della Comunità Montana Valchiavenna, Davide Trussoni, che ha preso contatto con i veterinari che sono saliti in quota, in località Stuetta, per recuperare le carcasse degli animali. L’incidente dovrebbe risalire alla notte di lunedì, nel pieno dell’ondata di maltempo che ha investito Valchiavenna e Valtellina.