Rigenerazione urbana con Confcooperative

Due giorni, venti appuntamenti, decine di protagonisti in scena. È un festival vero quello che Confcooperative Insubria organizza, insieme al Consorzio Abitare e a Piramide Engineering organizza a partire da questo pomeriggio, e per tutta la giornata di domani, nell’ex-tintostamperia Valmulini di Como. "Da qualche anno – racconta Mauro Frangi, presidente di Confcooperative Insubria – ci occupiamo con passione e cura della ex Tintostamperia della Val Mulini. Ci siamo presi l’impegno di rigenerare e riconsegnare alla comunità cittadina un luogo per troppo tempo rimasto in condizioni di abbandono e di degrado, ambientale e sociale. Attraverso il programma culturale e artistico di Gener-Azioni lo abbiamo fatto conoscere ai comaschi e non solo. Il Festival sarà la celebrazione di tutto il lavoro di questi anni. Due anni in cui sono successe tante cose, molte inattese e sorprendenti, al termine delle quali quel luogo è tornato a vivere". Il Festival segnerà anche un passo ulteriore, Gener-Azioni lascerà il posto a Tre-Incroci, il progetto di rigenerazione urbana e “fisica“ che porterà alla realizzazione di nuovi spazi per la cultura, l’abitare e per il lavoro. R.C