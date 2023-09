Ricerca di Donna scomparsa a Forcola: continua la caccia a 1000 metri di quota

Sono in corso da domenica le ricerche di una donna di 56 anni, Paola Trivella, residente a Colorina, dispersa nella zona di Cà Redonda, nel territorio comunale di Forcola, a circa 1000 metri di quota, sulle alpi Orobie. Da Veneto e Piemonte sono arrivate pure le unità cinofile Cnsas, oggi previsto arrivo dell’elicottero della GdF per il sorvolo dell’area dall’alto, in particolare per esplorare le parti più esposte. Impegnati da quasi 48 ore, a setacciare i boschi, i dirupi, le grotte di una vasta area, gli uomini del Soccorso Alpino, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, i militari del Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza di Sondrio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e del Comando provinciale di Sondrio e i volontari della Protezione civile. L’attivazione è partita nel tardo pomeriggio di domenica, ossia intorno alle 17.30, ma della donna, per ora, non si hanno notizie, nonostante l’impegno sul campo di un’autentica task-force. La donna, sposata, secondo quanto si è appreso, si è recata con alcuni familiari a fare un giro in montagna, a quote non elevate, approfittando della bella giornata di sole, ma poi al punto di incontro stabilito per fare rientro a casa dalla gita non si è presentata, facendo così allarmare i congiunti che hanno chiesto aiuto. Nel tardo pomeriggio di ieri, causa la forte ondata di maltempo, le ricerche sono state provvisoriamente sospese. Riprenderanno oggi, se le condizioni meteo lo consentiranno. Intanto ieri i Vigili del fuoco di Sondrio sono stati, inoltre, impegnati nel pomeriggio a salvare famiglia straniera sorpresa dall’innalzamento del Mallero, in località Gombaro: attraversato il corso d’acqua a piedi e dopo il forte temporale non riusciva più a raggiungere l’altra sponda e, a quel punto, hanno lanciato l’Sos ai pompieri.Mi.Pu.