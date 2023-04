Reportage dall’Europa a Villa Pomini

Un pezzo di mondo colto dagli obiettivi dei professionisti. Dalle immagini dei pellegrinaggi in Lituania, ai paesaggi della Giordania: un progetto culturale e artistico dedicato alla fotografia storica, moderna e contemporanea. È in corso alla Villa Pomini, di via don Luigi Testori, il "Festival fotografico europeo 2023". Ventisette mostre, conferenze, proiezioni, presentazione di libri. Una sorta di laboratorio culturale che si apre all’Europa, che dialoga con la gente attraverso l’arte dello sguardo e mette a fuoco le aspirazioni, i linguaggi e l’inventiva di artisti con differenti peculiarità stilistiche. Apertura domani dalle 15 alle 18.30. Ingresso libero. S.V.