Il big del rally Marco Gianesini finisce ai domiciliari: fulmine a ciel sereno in Valtellina

Sondrio – Fulmine a ciel sereno nel mondo dei motori valtellinese, dopo che i finanzieri del Comando provinciale di Frosinone hanno posto agli arresti domiciliari il rallista valtellinese Marco Gianesini, nell’ambito di un’inchiesta legata alle sponsorizzazioni sportive. Gli accertamenti hanno riguardato gare tenute su buona parte d’Italia: oltre mille i rapporti di conto corrente finiti sotto la lente degli inquirenti, fanno capo a 417 società e 181 persone fisiche.

Ma andiamo a conoscere chi è Marco Gianesini, imprenditore impegnato nel mondo delle consegne e spedizioni, dal punto di vista sportivo. La notizia del suo arresto ieri ha sorpreso tante persone nel mondo sportivo anche perché il 58enne pilota di Montagna è uno dei più amati e rispettati nell’ambiente rallistico e uno dei più forti rallisti valtellinesi di tutti i tempi. Una persona tranquilla per chi lo conosce, affabile, molto disponibile con i giornalisti per la sua passione motoristica a un livello che non porta certo guadagni importanti.

Ad esempio la Coppa Valtellina comporta tante spese per i concorrenti in gomme e meccanici ma non certo premi a sei zeri. Dopo aver praticato motocross e sci, Gianesini si è avvicinato al mondo del rally nei primi anni 2000. La sua prima gara fu un Rally dei Colli brianzoli nel 2001 dove si piazzò 14° con la sua “amata” Renault Clio Williams, la sua macchina preferita. Dopo un 2002 senza particolari acuti, il “Gomma”, questo il soprannome col quale è conosciuto nel mondo del rally, nel 2003 centra i primi podi: il primo proprio nel Rally dei colli Brianzoli (un secondo posto) e poi un’altra piazza d’onore alla Coppa Valtellina.

La prima vittoria arriva nel 2002, con al fianco la sorella Laura, in un trofeo Valtellina (la gara sprint lui che verrà chiamato il Re del rally sprint). Nel 2005 si è incominciato a vedere il talento di Gianesini, con una serie di vittorie e piazzamenti sul podio. Nel 2006 vince la sua prima Coppa Valtellina, sempre con la sorella Laura al suo fianco, e comincia a vincere, con frequenza, anche al di fuori dei confini provinciali. E quello è stato il primo dei 4 successi nella Coppa Valtellina (con 3 macchine diverse). Poi tante, tantissime, apparizioni in varie competizioni sparse un po’ per tutta Italia, sempre ottenendo successi e piazzamenti. Negli ultimi anni si era dedicato al Cirt (Campionato italiano rally su terra). Ed ora il terremoto e i domiciliari.