False fatture milionarie per sponsor nei rally: arresti domiciliari per Marco Gianesini

Sondrio, 21 febbraio 2025 – C’è anche il noto pilota sondriese Marco Gianesini tra i destinatari delle sei ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone nell’ambito di un’inchiesta legata a sponsorizzazioni sportive nelle gare di rally. Nei loro confronti attuato anche un sequestro preventivo, di beni e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 40 milioni di euro.

A svolgere l’importante operazione di polizia economico-finanziaria su gran parte del territorio nazionale, con l’impiego di oltre ben 200 militari in forza a 40 Reparti del Corpo sono i Finanzieri del Comando provinciale di Frosinone, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica. Per l’accusa il sondriese sarebbe insieme ad altri cinque soggetti (quattro residenti in provincia di Frosinone e uno in provincia di Latina) ai vertici dell’organizzazione criminale individuata. L’indagine ha preso avvio da una serie di anomalie evidenziate dai finanzieri nei contratti (e nella relativa fatturazione) di una molteplicità di soggetti economici operanti nel settore delle sponsorizzazioni sportive nelle gare automobilistiche di rally tenute in varie località italiane.