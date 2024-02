Provinciale 13. Si posano reti paramassi

La Provincia informa che, per l’effettuazione di un intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza, nello specifico per la manutenzione e la posa di reti paramassi, previo disgaggio, si renderà necessaria la chiusura totale della strada provinciale numero 13 “di Buglio in Monte”, nei pressi del km 3+200, nel Comune di Buglio in Monte, dal 5 febbraio al 23 febbraio, dal lunedì al venerdì (esclusi eventuali giorni festivi), secondo le seguenti fasce orarie: dalle ore 8.40 alle ore 11.50 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Si precisa che non sono presenti strade alternative per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura e che la ditta esecutrice ha l’obbligo di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. C.Bia.