Prodotti bio e artigianato. A“Tuttonatura“ il mercatino di Natale

Oggi nel centro cittadino ci saranno le bancarelle del Tuttonatura di Natale, promosso dalla cooperativa Fratellanza e pace, attiva a Legnano dal 1904. Dalle 9 alle 19 in via Luini e in piazza San Magno si rinnova l’appuntamento dedicato al mondo del biologico. Spazio ai piccoli produttori provenienti da diverse regioni d’Italia, dalla Valtellina fino alla Sicilia: sarà possibile acquistare all’insegna di uno stile di vita naturale ed ecosostenibile. Oltre alle delizie culinarie non mancheranno calze, sciarpe, mantelle, creazioni in pelle e candele profumate.