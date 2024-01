Primaria De Amicis a metodo Montessori

Un’insegnante d’eccezione alle elementari: è Maria Montessori. Alla primaria Edmondo De Amicis apre la prima scuola del capoluogo a indirizzo montessoriano. Lo hanno chiesto i genitori. La scuola montessoriana offre un approccio pedagogico mirato a stimolare creatività, autonomia e apprendimento tramite l’esperienza pratica.

"La primaria De Amicis, a partire dal prossimo anno scolastico, subirà un importante progetto di riqualificazione, che restituirà alla città un polo educativo profondamente rinnovato nella sua veste - è il commento dell’assessore all’Educazione Emanuele Torri –. Con l’apertura di questo nuovo indirizzo montessoriano, a rinnovarsi non saranno solo i muri, ma l’offerta formativa della scuola". "Crediamo fortemente che la formazione del personale rappresenti un vero e proprio volano non soltanto per la crescita professionale dei docenti, ma anche e soprattutto per la crescita culturale e il successo formativo delle alunne e degli alunni – aggiunge il dirigente scolastico Vittorio Ruberto –. L’obiettivo è dare un decisivo impulso alla didattica innovativa che consenta di realizzare uno sviluppo ottimale del discente su diversi livelli: intellettuale, fisico, sociale ed emotivo". D.D.S.