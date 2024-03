Preti valtellinesi sulla neve. Gli sportivi portano a casa la Coppa delle diocesi

TIRANO

A Courmayeur i preti valtellinesi sciano... da Dio. Recentemente sulle piste bianche e immacolate della rinomata località turistica valdostana hanno svolazzato tonache nere vincenti per il campionato internazionale di sci dei religiosi arrivato alla sua 62esima edizione.

In un clima fraterno e di reciproca stima, i sacerdoti della Valtellina hanno così portato idealmente il Vangelo in pista facendosi ammirare da tutti e ricordando ai presenti quanto sia importante praticare sport sano che invita, quando vissuto nella sua migliore dimensione, a dare il meglio di sè attraverso i propri talenti esattamente come la ricerca della conoscenza spirituale costellata di impegno e sacrifici per ottenere risultati. A farsi onore sulle nevi bianche il tiranese don Nicola Schivalocchi, vicario della parrocchia di San Giovanni Battista di Morbegno, ma anche don Mauro Donatini, parroco di Valdidentro, don Gianluca Dei Cas, parroco di Livigno e don Stefano Ferrari, vicario di Livigno.

I preti valtellinesi si sono distinti sia nello sci di fondo sia nello slalom gigante aggiudicandosi la Coppa per diocesi. Tanta energia e la giusta grinta in pista. Discese affrontate con particolare bravura da parte dei sacerdoti che si sono resi protagonisti di performance decisamente memorabili. Per loro grandi applausi da parte di tutti. Del resto lo sport è da sempre strumento di incontro, formazione e fonte di autentici valori e l’atleta rappresenta il simbolo di chi non si arrende così come non si arrende il religioso nella ricerca della verità.

Gabriela Garbellini