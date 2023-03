Presi due topi da supermarket

A smascherarli, sabato pomeriggio, un carabiniere fuori servizio che aveva notato i due mentre rubavano in u npunto vendita Lidl di Torre Boldone. Si tratta di un siciliano di 62 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, residente a Milano, commerciante ambulante, e un romeno di 47 anni, pure con precedenti per furto. Avevano escogitato un metodo ben collaudato per compiere i colpi, in questo caso in tre Lidl: a Torre Boldone, Bergamo e a Dalmine, dove sono stati presi e arrestati. In pratica i due si aggiravano nei punti vendita con un sacchetto di plastica nel quale infilavano la merce presa dagli scaffali o da altri contenitori. Uno entrava e l’altro aspettava fuori per caricare la refurtiva in macchina. Da Torre Boldone il militare fuori servizio li ha seguiti al secondo Lidl, e nel frattempo ha allertato la centrale operativa che ha inviato altre pattuglie. I militari hanno recuperato oltre 140 forme di provolone, una ventina di confezioni di polpo surgelato, scatolette di tonno, pasta, cioccolatini per oltre 1.100 euro. Inoltre altri prodotti di cui non è stata accertata la provenienza e per questo è stata donata in beneficenza. In aula i due hanno ammesso le loro responsabilità spiegando di aver agito per necessità economiche. L’arresto è stato convalidato. Il difensore ha sollevato una eccezione sulla validità della denuncia. Alla fine il giudice ha applicato ai due il divieto di dimora a Bergamo e provincia. Processo aggiornato a maggio. F.D.